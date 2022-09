Scatta la differenziata per altri 40.000 catanesi

CATANIA – Da domani sera anche nelle zone del centro cittadino comprese tra le vie Vittorio Emanuele, Ammiraglio Caracciolo e Montenero verranno rimossi i cassonetti e i rifiuti dovranno essere esposti separatamente, secondo il calendario settimanale e con le modalità indicate nei volantini distribuiti a domicilio e nei condomini.

Nelle ore serali diventa obbligatorio depositare i rifiuti a frazioni giornaliere già separate immesse dentro un sacchetto o nei mastelli, davanti alla propria abitazione o al portone del condominio, la sera precedente di quanto stabilito dalla giornata di ritiro. Nelle aree servite dal porta a porta, infatti, non è possibile ritirare rifiuti contenenti materiali diversi e in orari e giornate difformi dal calendario: per evitare accumuli di rifiuti, è indispensabile la collaborazione dei cittadini.

Il nuovo step, che riguarda oltre 40 mila abitanti e circa diecimila utenze, segna una fase nuova nel lotto Centro, la cui gestione della raccolta differenziata dei rifiuti è affidata al consorzio Gema, che si è aggiudicato la gara settennale della porzione più grande della città. Si tratta del penultimo passo per chiudere la complessa fase di transizione, dai cassonetti di prossimità alla raccolta dei rifiuti porta a porta, con un corrispettivo ulteriore incremento della raccolta differenziata dei rifiuti, più igiene, meno costi e rispetto per l’ambiente. I kit con i mastelli per la raccolta differenziata possono essere ritirati gratuitamente dai residenti del lotto Centro nell’isola ecologica di via Ala, angolo via Cesare Beccaria, e nel comunale di raccolta di via Gianni a Picanello, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.30.

Questo l’elenco delle strade coinvolte e il numero di utenze:

CORTILE SIRENA 10

PIAZZA DANTE 27

PIAZZA RISORGIMENTO 47

PIAZZA MARLETTA G. 17

PIAZZA SAN FRANCESCO D’ASSISI 24

PIAZZA VITTIME DEL DOVERE 10

VIA ACQUEDOTTO GRECO 594

VIA ADELE 32

VIA ALESSANDRO MANZONI 50

VIA ALOISIO 39

VIA AMERICA 24

VIA AMMIRAGLIO CARACCIOLO 520

VIA ANASTASIO 91

VIA ANTICO CORSO 33

VIA AURELIO SAFFI 130

VIA BAMBINO 86

VIA BERNARDO ZANGHI’ 113

VIA BETTOLA 22

VIA BIANCHI 105

VIA BISCARI 10

VIA BOTTE DELL’ACQUA 58

VIA BUONAFEDE 22

VIA CARLO ARDIZZONE 77

VIA CARLO FORLANINI 337

VIA CASTROMARINO 118

VIA COLLEGIATA 20

VIA CRONATO 295

VIA CURIA 379

VIA DEL VELO 136

VIA DELLA CIPRIANA 3

VIA DELLA FILANDA 13

VIA DELLA MECCA 3

VIA DELLA PALMA 38

VIA DELLE FORME 16

VIA DELLE VIOLE 25

VIA DELL’ESPERANTO 57

VIA DOMENICO MAGRI’ 95

VIA ENRICO CAMPISANO 65

VIA ERASMO MERLETTA 11

VIA FORMICHE 110

VIA FORTUNA 73

VIA GALATOLA CRESCENZIO 4

VIA GEMMA 58

VIA GENERALE MARAVIGNA 59

VIA GESUALDO CLEMENTI 24

VIA GESUITI 49

VIA GHIAIOTI 24

VIA GIULIA 53

VIA GIUSEPPINA TURRISI COLONNA 20

VIA GOFFREDO MAMELI 27

VIA GRASSI 95

VIA GROTTA MAGNA 146

VIA IDRIA 37

VIA LA PIANA 1

VIA LUCCHESE PALLI 106

VIA LUIGI MERCANTINI 16

VIA LUMACARI 68

VIA MANDRA’ 49

VIA MARCHESE 44

VIA MAVILLA 16

VIA MICCA PIETRO 20

VIA MONTEPETROSO 50

VIA MONTEVERGINE 8

VIA NICOLA ZINGARELLI 82

VIA ORFANOTROFIO 62

VIA OSPEDALE VECCHIO 41

VIA OSPIZIO DI BENEFICIENZA 1

VIA OSSERVATORIO 39

VIA PASTRENGO 16

VIA PAVONE 63

VIA PEPPA LA CANNONIERA 25

VIA PLEBISCITO 800

VIA POZZO ROTONDO 14

VIA PURGATORIO 125

VIA PURITA’ 41

VIA QUARTARONE 6

VIA RACITI 43

VIA RAMETTA 121

VIA RECUPERO 96

VIA ROCCAFORTE 6

VIA SALVATORE CITELLI 302

VIA SALVO D’ACQUISTO 141

VIA SAN BARNABA’ 8

VIA SAN FRANCESCO 2

VIA SAN GIUSEPPE AL DUOMO 31

VIA SANTA BARBARA 30

VIA SANTA MARIA DELLA CATENA 383

VIA SANTA MARTA 8

VIA SANT’AGOSTINO 8

VIA SARAGAT GIUSEPPE 9

VIA SCALPELLINI 17

VIA SOLFERINO 94

VIA STAZZONE 458

VIA TEATRO GRECO 152

VIA TINDARO 34

VIA TINEO 23

VIA TORRE DEL VESCOVO 35

VIA UGO BASSI 10

VIA VERGINELLE 28

VIA VITTORIO EMANUELE II 914

VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 509

VIALE MONTENERO 70

VICO BUONAFE’ 41

TOTALE 9888