Muore di legionella dopo vacanza in Sicilia

Una vacanza terminata in tragedia. Un pensionato originario di Fano, Ciro Cozzolino, 76 anni, è morto di legionella dopo alcuni giorni di vacanza in Sicilia. Il caso fa montare la paura a Palermo, l’Asp continua i suoi controlli ed attende l’esito degli esami prima di pronunciarsi. Le legionelle sono presenti negli ambienti acquatici naturali e artificiali. Da questi ambienti raggiungono quelli artificiali, come condotte cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine, che potrebbero agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando una potenziale situazione di rischio. I consigli dell’Asp sono quelli di una corretta manutenzione e all’occorrenza disinfezione per contrastare la moltiplicazione e la diffusione di legionella negli impianti a rischio quali per esempio docce, rubinetti o condizionatori d’aria.