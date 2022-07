A Catania rifiuti ovunque: anziana cade sui vetri

CATANIA – Catania invasa di rifiuti di ogni tipo e a farne le spese questa mattina, intorno alle 8, è stata un’anziana rimasta ferita in via Bambino, non distante da via Plebiscito. La donna – rovinosamente caduta per terra, finendo sui vetri rotti – ha riportato tagli alle gambe e alle mani. Necessario l’intervento del 118. Indignazione è stata espressa dai residenti che da tempo sollecitano interventi per rimuovere le microdiscariche.