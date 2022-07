Catania, ladri di notte e di giorno: presi

CATANIA – Ancora furti a Catania. I poliziotti hanno denunciato due uomini e una donna (tutti pregiudicati), autori di un furto all’interno di un garage condominiale di via Fimia. Nelle prime ore della notte, dopo aver aperto il cancello d’ingresso che porta ai garage condominiali e aver forzato una saracinesca, sono entrati all’interno di un box, facendo razzia di tutti i beni di valore. Grazie anche alla visione dei sistemi di videosorveglianza gli agenti sono riusciti a risalire in modo certo all’identità dei tre malfattori.

Denunciato anche un pluripregiudicato di 58 anni responsabile del furto di un pc e di un tablet da una Fiat 500 lasciata per qualche minuto in sosta in via dei Miti. Lo scorso 6 luglio, in pieno giorno, dopo aver annullato con un jammer il segnale di chiusura del telecomando dell’auto, approfittando della temporanea assenza del proprietario ha messo a segno il colpo. Pure in questo caso decisivi i filmati dei sistemi di videosorveglianza.