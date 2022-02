Sicilia: tasso di positività sotto il 13%

Sono 2.524 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 5.062. Netto il calo domenicale dei test effettuati, 19.703, il tasso di positività si abbassa dal 14 al 12,8%. Diciannove i morti, poco meno di duemila i guariti, dopo l’exploit di ieri a quota 24.000. Nelle rianimazioni sono ricoverate 116 persone (+1).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati nelle nove province: 660 a Palermo, 648 a Catania, 341 a Messina, 232 a Siracusa, 182 ad Agrigento, 167 a Ragusa, 165 a Trapani, 160 a Caltanissetta, 128 a Enna.

In tutta Italia i nuovi casi sono 28.630. Ieri erano stati 51.959. Le vittime del virus sono 281, ieri erano 191. Effettuati 283.891 test (ieri 462.881), il tasso di positività è al 10%, in calo rispetto all’11,2% di ieri.

Sono 1.173 i pazienti in terapia intensiva, 17 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 63. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 16.050, ovvero 10 in meno rispetto a ieri. Sono 12.134.451 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.590.615, in calo di 48.058 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 151.296. I dimessi e i guariti sono10.392.540, con un aumento di 76.553 rispetto a ieri.