In ginocchio al Superbowl: Eminem sfida l’America

I Los Angeles Rams si aggiudicano in casa il Superbowl 56, battendo 23 a 20 i Cincinnati Bengals, ma come sempre fa molto rumore lo spettacolo dell’intervallo, con i pesi massimi dell’hip hop in campo, da Dr Dree a Snoop Dogg, da Eminem a Mary J Blige e Kendrick Lamar.

In una chiara celebrazione di Los Angeles e della California, Snoop e Dre hanno cantato ‘California Love’. Mary J. Blige si è esibita in alcuni dei suoi maggiori successi, mentre Kendrick Lamar ha intonato ‘Alright’. Eminem ha cantato ‘Lose Yourself’ e in quella che sembra apparentemente una sfida alla Nfl si è inginocchiato durante la sua performance, in un gesto di protesta contro l’ingiustizia razziale nel Paese.

Gli spot pubblicitari sono stati gli altri protagonisti, con le criptovalute a giocare la parte del leone. Sugli spalti decine di vip: LeBron James, Justin Bieber e la moglie Haley, la coppia Jennifer Lopez e Ben Affleck, l’attrice Charlize Theron, Jay-Z e la modella Kendall Jenner. Una parata stellare per un Super Bowl che è un assaggio della nuova normalità dopo il Covid: gli spettatori per accedere allo stadio hanno dovuto presentare la propria vaccinazione o il risultato di un test negativo. All’interno della struttura la mascherina era d’obbligo, fatta eccezione per bere e mangiare.