“Via il super pass? Al massimo rimodulazione”

“Io credo sia prematuro oggi parlare di eliminazione del super green pass ma una rimodulazione può essere necessaria”. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato con i giornalisti alla vigilia del giorno in cui scatta l’obbligo vaccinale per gli over 50 sul posto di lavoro. “Sicuramente – ha detto – il green pass non può essere qualcosa di eterno, non è un passaporto che ha la durata di 10 anni. Certo non lo farei ora, oggi è francamente prematuro. Osserviamo i dati, vediamo se nascono nuove varianti altrove nel mondo e proseguiamo con la campagna per la terza dose, poi una rivalutazione potrà essere fatta”.

In sostanza, ha spiegato il sottosegretario, “piano piano togliamo le regole e il green pass potrà essere una delle ultime da togliere”. Prima, ha specificato, “vedrei una rimozione della mascherina al chiuso, ma ancora prima rivedrei le regole per i positivi asintomatici. E piano piano fino a una completa normalità”.