Covid: a Catania i farmaci, poi riduzione di posti letto

CATANIA – Al via negli ospedali di Catania la somministrazione dei farmaci anti Covid Molnupiravir e Paxlovid. Definite, nel corso di un incontro, le modalità operative. Nella provincia etnea sono cinque i siti ospedalieri individuati che avranno percorsi protetti. Con il farmaco, indicato per i pazienti adulti che rischiano di sviluppare le forme severe della malattia (va assunto per cinque giorni ed entro il quinto giorno dall’esito positivo del tampone), si spera di evitare l’aggravarsi del quadro clinico e quindi il ricovero.

A occuparsi della valutazione delle cartelle cliniche dei pazienti saranno i medici ospedalieri (che saranno anche i medici prescrittori) supportati da quelli dell’Usca, in connessione con i colleghi di medicina generale. Questi ultimi avranno un compito assai importante: saranno loro infatti a segnalare i pazienti e fornire le informazioni cliniche necessarie per fare le necessarie valutazioni.

I gruppi di lavoro opereranno nei reparti di malattie infettive degli ospedali di Caltagirone, Biancavilla e Catania (Garibaldi di Nesima, Policlinico e Cannizzaro). Alla riunione di oggi, al Cannizzaro, si è anche discusso della rimodulazione dei posti letto: dalla fine di marzo ci sarà una riduzione di quelli dedicati ai pazienti positivi. Si comincerà dall’ospedale di Biancavilla e dal Policlinico di Catania, per poi proseguire, gradualmente, con gli altri ospedali.