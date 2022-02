A seguito del sold out di tutte le date annunciate e a poche ore dalla certificazione del disco di platino per “Brividi” (brano vincitore di Sanremo 2022, cantato insieme con Mahmood), Blanco aggiunge nuovi appuntamenti estivi del Blu Celeste Tour tra cui il raddoppio della data di Catania il 31 luglio 2022 alla Villa Bellini (già esauriti i biglietti per il 30)

I tagliandi saranno disponibili in prevendita da domani alle 14 a questo link: https://bit.ly/BLANCOCT