“Viva M”: la provocazione di CasaPound

PALERMO – “Viva M figlio del secolo”. Con questa frase, apparsa su decine di striscioni in tutta Italia affissi nella notte, anche a Palermo, CasaPound ha lanciato la sua provocazione sulla serie televisiva tratta dal libro di Antonio Scurati, che ha scatenato diverse polemiche. “C’era la necessità di rendere Mussolini quanto più possibile grottesco – dice CasaPound – affinché la sua immagine non ingeneri pericolose tentazioni. I dibattiti di questi giorni sono quindi spiegabili solo in questo modo: come un segreto atto d’amore. Amore frustrato, amore negato, amore che teme se stesso e quindi si trasforma in odio. Lo amano ancora, quindi devono urlare al mondo che lo odiano”.