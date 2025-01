A18, svincolo di Acireale chiuso per 4 giorni

ACIREALE (CATANIA) – Dal 28 al 31 gennaio rimarrà chiuso sulla A18 il casello autostradale di Acireale, in direzione Catania, così come comunicato dal sindaco acese, Roberto Barbagallo. Con apposita ordinanza, il Consorzio autostrade siciliane ne ha disposto la chiusura dalle ore 7 del 28 gennaio sino alle 18 del 31 gennaio. Il comandante della polizia locale, Alfio Licciardello, rende noto che la chiusura dello svincolo è ritenuta necessaria dal Cas per la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei giunti, della risagomatura, della pavimentazione stradale e per la sostituzione della rete antisasso relativamente al cavalcavia n. 23 dell’autostrada Messina-Catania. Si consiglia ai cittadini di organizzarsi prevedendo percorsi alternativi. La polizia locale sarà sul posto per fornire assistenza agli automobilisti.