Oggi è tregua meteorologica in Italia, ma durerà poco. Già nel weekend è prevista, infatti, una nuova perturbazione che porterà piogge estese e neve in alta quota. Ma non in Sicilia, dove il tempo sarà buono e decisamente caldo, con temperature elevate rispetto alla media del periodo. Nell’Isola si raggiungeranno picchi fino a 24°. Un cambio di registro si avrà la prossima settimana con una fase di maltempo che colpirà il Nord e parte del Centrosud.