‘Violenze inaudite’ su bimbo di 8 anni: arrestata coppia catanese

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una coppia catanese residente a Modena accusata di “gravissimi maltrattamenti” nei confronti del figlio della donna, un bambino di 8 anni. Il quarantatreenne autotrasportatore e la trentatreenne casalinga, conviventi, avrebbero reso la vita particolarmente penosa e dolorosa al piccolo, con continue vessazioni psicologiche e fisiche.

Il 43enne, anche in presenza della compagna, avrebbe minacciato in numerose occasioni anche di morte il bambino, “con espressioni di inaudita violenza, terrorizzandolo, ingiuriandolo, picchiandolo con schiaffi, calci e pugni, sottoponendolo anche a continue mortificazioni, umiliazioni davanti alla madre, che non proteggeva il figlio”, dice la Procura etnea. Il piccolo veniva trascurato anche dal punto di vista sanitario, tanto che il pediatra non l’aveva mai visitato negli ultimi quattro anni. Il bambino è stato collocato in struttura appositamente individuata.