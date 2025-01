Catania: fiamme alte in uno storico pub del centro

CATANIA – Fiamme in via San Francesco, nel centro storico cittadino, dove si è sviluppato un incendio all’interno di uno storico pub catanese. Il rogo ha interessato una scaffalatura e parte della coibentazione del tetto. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, supportata da un’autobotte. I soccorritori hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i locali. Fortunatamente non sono stati segnalati danni a persone e le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina anche nel quartiere Zia Lisa, a Catania, dove un incendio ha coinvolto una casa al piano terra di un edificio a due piani. Le fiamme hanno interessato principalmente il locale cucina e l’intervento tempestivo ha evitato conseguenze ulteriori. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento Sud, supportati da un automezzo logistico, da una autoscala e da una autobotte. Si è provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza i luoghi, evitando la propagazione delle fiamme in altri ambienti e nelle abitazioni vicine. Non risultano, anche qui danni a persone mentre si indaga per scoprire le cause del rogo.