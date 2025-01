Trump: “In Usa inizia una nuova era”

WASHINGTON DC – “Torno alla presidenza fiducioso e ottimista che stiamo iniziando una nuova emozionante era di successo nazionale. Un’ondata di cambiamento sta investendo il Paese”. È già stato preparato il discorso di Donald Trump per il suo insediamento, secondo gli estratti diffusi dalla Cnn. “Oggi firmerò una serie di storici decreti esecutivi. Con queste azioni daremo inizio al completo ritorno dell’America e alla rivoluzione del buon senso. Il mio messaggio oggi agli americani è che per noi è tempo di agire ancora una volta con coraggio, vigore e vitalità”, afferma Trump.

L’insediamento di Trump quale 47/mo presidente degli Stati Uniti avviene oggi a Washington DC nel corso dell’Inauguration Day: una cerimonia che dura l’intera giornata, scandita da numerosi momenti istituzionali, e che vede il suo culmine nel momento del giuramento atteso per mezzogiorno ora locale (le 18 in Italia), nella Rotonda all’interno del Capitol dove è stato spostato a causa del freddo estremo atteso nella capitale.

Alla Casa Bianca, dopo una giornata impegnativa di cerimonie e incontri, Trump parteciperà alla tradizionale cerimonia della firma nello Studio Ovale per ordini esecutivi o nomine. Poi in serata – ancora come da tradizione – il presidente parteciperà a tre balli inaugurali: il ballo del comandante in capo, il ballo inaugurale della libertà e lo Starlight Ball. Ed è inoltre previsto che parli a tutti e tre gli eventi. Per il ballo del comandante in capo ci si attende un discorso dedicato ai membri delle forze armate americane, il discorso al ballo inaugurale della Libertà dovrebbe essere rivolto ai sostenitori di Trump, mentre durante lo ‘Starlight ball’ il presidente rivolgerà un messaggio ai suoi principali donatori.