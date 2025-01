Crolla palazzina: sfiorata la tragedia

ADRANO (CATANIA) – Una vecchia costruzione in stato di abbandono è parzialmente crollata questa mattina in via Pietro Micca, 48 ad Adrano nel Catanese. I calcinacci caduti gù dal palazzo hanno colpito un’autovettura parcheggiata nella parte sottostante ed è rimasta quasi totalmente distrutta. Poco prima del crollo una donna insieme ai suoi due bambini era appena passata di sotto scampando fortunatamente ad una tragedia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Adrano e il funzionario di servizio inviato dalla sede centrale del comando provinciale, insieme al personale del locale ufficio tecnico. Una volta verificato che non ci fossero persone coinvolte nel crollo, si è provveduto a mettere in sicurezza la zona e transennarla opportunamente, in attesa di eventuali ulteriori interventi di competenza del Comune.