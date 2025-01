AGRIGENTO – A causa di un incidente che ha coinvolto un veicolo leggero e un mezzo pesante, la strada statale 640 “Degli Scrittori” è provvisoriamente chiusa in un tratto su entrambe le direzioni ad Agrigento (km 8,900). Il traffico è stato deviato su viabilità locale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento sul fronte della sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.