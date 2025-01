Trapani-Capuano, divorzio a muso duro

Finisce male l’esperienza di Eziolino Capuano a Trapani. Il tecnico salernitano è stato esonerato dal club granata, che ha dato seguito alla fase di valutazione annunciata lunedì sera dal presidente Valerio Antonini. Un divorzio tutt’altro che morbido, come spiegato dallo stesso numero uno della società.

Nel comunicato si spiega di “aver sollevato dall’incarico per giusta causa mister Ezio Capuano. Ciò a seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero del tecnico granata”.

“Poi parlerò – ha aggiunto Antonini – e racconterò in che situazione mi ha messo questo signore a 14 giorni dalla sfida con il Rimini. Passeremo ovviamente il tutto attraverso il collegio arbitrale. Mai sentito in vita mia ed in poche settimane quello che mi hanno raccontato in questi ultimi giorni giocatori ed intero staff”.

Nelle prossime ore, secondo l’annuncio della società, verrà ufficializzata la nuova guida tecnica della prima squadra al posto di Capuano, la cui esperienza a Trapani è durata appena un mese e mezzo. Il favorito resta Vincenzo Cangelosi, ex tecnico della Casertana.