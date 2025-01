Assalto armato nel negozio: poi ci ripensa

PALAGONIA (CATANIA) – E’ stato arrestato dai carabinieri di Palagonia un 29enne che ha tentato una rapina in una rivendita di generi alimentari nella zona di via Tarpea. I militari sono intervenuti dopo la richiesta d’aiuto della titolare dell’attività che denunciava di avere appena subito un tentativo di rapina da parte di un giovane armato di pistola. Grazie alla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza dell’attività commerciale, i carabinieri hanno notato come avesse desistito dal completare la rapina, probabilmente intuendo di essere stato riconosciuto dalla titolare. E’ stata proprio la titolare del negozio a collaborare nell’identificazione del 29enne, indicandolo come un giovane abitante nella zona del suo negozio. Così, soltanto dopo circa un’ora dall’assalto, il ragazzo è stato visto rincasare ed è stato bloccato. Perquisito, con sé aveva una pistola a salve priva del tappo rosso, risultata compatibile con quella usata per la rapina. Il 29enne è stato posto ai domiciliari.