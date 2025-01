Catania, Dalmonte ha detto sì

E’ ufficiale l’ingaggio di Nicola Dalmonte al Catania. L’esterno d’attacco mancino 27enne arriva in prestito secco dalla Salernitana, squadra con la quale ha collezionato solo 5 presenze stagionali. Nato a Ravenna e cresciuto nel settore giovanile del Cesena, il nuovo acquisto rossazzurro ha debuttato in A con il Genoa nel settembre 2018 prima di trasferirsi in Svizzera al Lugano per poi vestire le maglie di Trapani, Vicenza (tre campionati tra B e C) e Spal.

Il mercato della società etnea non è ovviamente finito qui. Nei piani della dirigenza ci sono tre innesti, uno per reparto, a cominciare da una prima punta che offra un’alternativa o un partner all’insostituibile Inglese. Piace da tempo, come confermato a Corner su Telecolor, il canadese 26enne Easton Ongaro, centravanti del Novara (7 gol quest’anno) entrato nelle mire anche del Trapani. A centrocampo l’obiettivo rimane Marco Garetto del Rimini, già cercato in estate ma seguito anche da club di categoria superiore. Per quel che riguarda le uscite, la priorità è trovare una sistemazione ai giocatori fuori lista (Monaco, Rapisarda, Zanellato) e a un altro paio di elementi come Celli e Luperini, il cui trasferimento però è più difficile a causa dell’ingaggio elevato.

Tra le altre siciliane, continua a muoversi tanto il Trapani, in cerca del quarto allenatore stagionale dopo l’esonero di Capuano. Dopo la clamorosa cessione del capocannoniere Facundo Lescano all’Avellino, i granata hanno salutato Diego Zuppel, girato in prestito al Latina. Presa la prima punta: è il norvegese Abel Stensrud, promettente 2002 prelevato dal Top Oss di seconda divisione olandese. Rimane comunque nei piani l’ingaggio di un secondo attaccante. Si cambia anche tra i pali: Seculin è destinato al Modena, in granata arriva Krapikas dal Messina che a sua volta è in procinto di tesserare Michele Avella dal Brescia.

Intanto i peloritani cedono il laterale destro Giuseppe Salvo al Picerno (che ora potrebbe anche liberare il laterale destro Pagliai, seguito dal Catania insieme con il centrale Allegretto) e puntellano l’attacco, reparto rimasto con due soli effettivi, con Mattia Tordini, 22 anni, prelevato in prestito dal Lecco (21 presenze e un gol nel torneo in corso). Resta un obiettivo Rocco Costantino, attualmente in prestito dal Catania alla Lucchese ma inserito nella lista dei partenti dai toscani dopo una prima parte di campionato non entusiasmante (14 presenze e 2 gol).