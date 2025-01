Catania: il cane Ares fiuta ‘erba’ nel barattolo

CATANIA – La polizia ha arrestato a Catania un 30enne, che era agli arresti domiciliari, sorpreso con quasi 100 grammi di marijuana nascosti in garage insieme a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. A segnalare agli agenti la presenza dello stupefacente dentro un barattolo in un box vicino all’abitazione dell’uomo, in viale San Teodoro, nel quartiere di Librino, è stato il cane Ares. Ad aprire il garage è stato lo stesso 30enne, che aveva il permesso di assentarsi da casa esclusivamente per motivi di lavoro. Il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida davanti al gip.