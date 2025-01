Sturaro, nuovo stop

La lesione c’è, anche se di primo grado. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto Stefano Sturaro, costretto a lasciare il campo dopo soli 7 minuti durante la gara con il Giugliano, ha evidenziato un infortunio muscolare non grave, ma che costringerà il mediano 31enne (foto Catania Fc Facebook) a fermarsi ancora una volta.

Per il centrocampista rossazzurro, già fuori per problemi fisici in 13 gare di campionato sulle 24 disputate, dunque nuovo stop e di conseguenza nuovi problemi a centrocampo per il tecnico Toscano, che però domenica potrà giovarsi dell’ingaggio di Frisenna. L’ex Messina offrirà una importante alternativa in mezzo, magari a partita in corso, a De Rose e Di Tacchio senza dover arretrare nuovamente Jimenez, prezioso come trequartista soprattutto in un momento in cui manca pure Stoppa per infortunio.

Audace Cerignola-Catania sarà trasmessa in diretta esclusiva in chiaro su Telecolor. Dalle 14 Diretta Stadio: 4 ore di trasmissione con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti nel pre partita, il racconto live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. La telecronaca sarà affidata ad Angelo Patanè e Carlo Breve.