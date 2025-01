CALTAGIRONE (CATANIA) – A Caltagirone la polizia ha arrestato e condotto in carcere un uomo detenuto ai domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, gli agenti hanno deciso di perquisire il suo garage dove è stato trovato un altro individuo, non coabitante, accovacciato dietro a un’auto nel tentativo di non farsi notare. Inoltre il controllo, esteso anche in casa, ha permesso di trovare tre involucri contenenti cocaina, sette proiettili calibro 22 detenuti abusivamente e 900 euro circa, presunto provento di attività di spaccio.