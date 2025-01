Nonnina ci casca e gli dà 7.000 €: preso al Fortino

CATANIA – I carabinieri hanno scoperto una truffa consumata ai danni di un’anziana al centro di Catania. Protagonista un 19enne con precedenti penali, che ha messo in atto il solito raggiro: l’82enne è stata contattata telefonicamente da un falso carabiniere che è riuscito a convincerla a farsi consegnare denaro e preziosi come cauzione per la figlia coinvolta in un finto incidente stradale. Spaventata e preoccupata, per scongiurare l’arresto la signora ha ceduto più di 7.000 euro e alcuni gioielli al truffatore, che per il ritiro si è presentato a casa sua.

E’ stata la figlia della signora a denunciare l’episodio. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di vedere chiaramente il ragazzo che entrava nella palazzina per poi uscirne dopo poco con un cesto e salire a bordo di uno scooter. Scoperta la sua identità i carabinieri lo hanno raggiunto a casa, al Fortino, e lo hanno denunciato.