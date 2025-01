Spaccata di Capodanno all’Apple store del Centro Sicilia di Misterbianco. Poco dopo la mezzanotte, la banda ha prima bloccato le strade che portano al centro commerciale con dei mezzi rubati, poi ha messo in atto il colpo col solito metodo della spaccata con escavatore distruggendo l’ingresso del negozio sul retro. Rubati diversi iPhone e IMac, il cui valore è ancora in corso di accertamento, caricati su un furgoncino. I mezzi utilizzati per sbarrare la strada sono stati bruciati. Poi la fuga. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i militari della Scientifica per i rilievi.