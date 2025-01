La notte di Catania: ecco cos’è successo

CATANIA – Uno schieramento di politici e cantanti ha diretto il conto alla rovescia sul palco di Catania per l’arrivo del nuovo anno durante lo show di Canale 5 in piazza Duomo. Poi tutti allo scoccare della mezzanotte sono stati sommersi da migliaia di coriandoli, con il sindaco Enrico Trantino e il presentatore Fabio Rovazzi abbracciati e il governatore Renato Schifani che alzava le braccia trionfalmente insieme con Gigi D’Alessio.

Oltre cinque ore di spettacolo dal vivo per “Capodanno in musica”, con più di 25.000 persone che si sono alternate tra piazza Duomo e piazza Università. L’attesa era anche per i dati di ascolto: oltre 3 milioni di italiani hanno seguito lo spettacolo allestito proprio di fronte al monumento dell’elefante, simbolo di Catania, con il 25,3% di share. Persa dunque la sfida con “L’anno che verrà” in diretta su Raiuno da Reggio Calabria, che ha conquistato il 37% di share.

Una maratona che fino alle 2.31 ha coinvolto Orietta Berti, Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, LDA, Ludwig, Marco Masini, Mida, Mietta, Paola e Chiara, Paolo Meneguzzi, Riccardo Fogli, Riki, Spagna, Umberto Tozzi, Vida Loca, Gigi D’Alessio (che si è anche esibito al pianoforte con un veloce “Ciuri, Ciuri…”) e il gruppo di “Amici” (GUARDA LE FOTO). Tutti si sono ritrovati accanto al momento del countdown in compagnia del sindaco, del governatore e del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno: il più scatenato è stato il presidente della Regione, raggiante per la visibilità nazionale ottenuta da Catania e dalla Sicilia.

“Abbiamo vissuto un momento straordinario per la nostra città – scrive sui social Trantino -. Catania ha dominato la scena nazionale, ergendosi nella sua bellezza. Federica Panicucci, Fabio Rovazzi, gli artisti, tutto l’eccezionale staff di Mediaset erano incantati per l’atmosfera che si respirava in una piazza Duomo gremita di gente festante, coinvolta e coinvolgente. Chi ha visto le immagini in televisione aveva desiderio di fiondarsi in piazza per vivere lo spettacolo dal vivo. Un magnifico spot che ha inorgoglito tantissimi nostri concittadini. Sia anno di rinascita, bellezza e rispetto. Facciamo tutti la nostra parte e saremo orgogliosi di vivere in questa meravigliosa città. Auguri Catania”.