Difende il borsello, anziano trascinato per metri

AUGUSTA (SIRACUSA) – I carabinieri di Augusta hanno fermato un pregiudicato 26enne di Priolo Gargallo per rapina e lesioni. In via XXV Aprile ha sorpreso alle spalle un 75enne che camminava lungo il marciapiede e gli ha strappato il borsello contenente denaro e documenti personali, per poi salire a bordo di una macchina e darsi alla fuga. L’anziano, che nel tentativo di trattenere il borsello si era aggrappato allo sportello dell’auto, è stato trascinato sull’asfalto per alcuni metri. I carabinieri, grazie anche ad alcune testimonianze e ai rilievi tecnici, sono riusciti a risalire all’identità del ragazzo, che al momento dell’arresto l’uomo è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e hashish.