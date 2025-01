CATANIA – La sezione Metalmeccanici di Confindustria Catania, presieduta da Giuseppe Basile, ha avviato un progetto strategico per individuare le figure professionali e le competenze necessarie a soddisfare le richieste del comparto. Nel corso di un incontro con Francesco Pignataro, presidente dell’Istituto tecnico superiore Steve Jobs Academy, e Sheila Scerba, direttrice dello stesso istituto, si è discusso della programmazione di percorsi di studio per formare personale altamente specializzato. L’iniziativa risponde alla crescente difficoltà di reperire tecnici qualificati, un problema messo in luce da un’indagine del Centro studi di Confindustria Catania, dalla quale è emerso che quasi il 70% delle aziende del settore lamenta una carenza di figure professionali specializzate. La transizione digitale, inoltre, richiede a meccanici e manutentori di integrare competenze tradizionali con conoscenze avanzate in automazione e gestione dei processi digitalizzati. Questo incontro ha rappresentato un primo passo concreto verso una collaborazione più stretta tra formazione e imprese. I prossimi passaggi prevedono l’individuazione di percorsi formativi specifici per colmare il divario tra domanda e offerta di competenze.