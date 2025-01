Monopattini, cellulari e alcol: il prefetto di Catania incalza i sindaci

Il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi ha inviato una circolare ai sindaci e alle forze di polizia territoriali per richiamare l’attenzione sulle modifiche recentemente apportate al codice della strada, entrate in vigore il 14 dicembre. Sono previste per esempio multe più severe per chi è al volante e tiene in mano uno smartphone e per chi guida sotto effetto di alcol, così come la revoca o sospensione della patente fino a un anno per chi abbandona gli animali in strada. E’ scattato inoltre l’obbligo di assicurazione, targa e casco per i monopattini.

Il prefetto ha chiesto di “diffondere capillarmente il contenuto delle direttive ministeriali, affinché si vigili scrupolosamente sull’osservanza delle nuove prescrizioni di legge, con l’invito a voler comunicare eventuali casistiche particolari emerse sul territorio, meritevoli di approfondimento”.