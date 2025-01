Disco music e bandiere: Pausini regina di Messina

Un medley esclusivo con i brani più iconici della disco music per celebrare l’inizio del 2025. Il concertone di Laura Pausini del 31 dicembre ha lasciato senza fiato gli spettatori del Palarescifina di Messina, nel gran finale della decima tournée mondiale contrassegnata da oltre 500.000 presenze in 80 show, compreso quello del Madison Square Garden di New York.

Un viaggio musicale – accompagnato sul palco da bandiere messinesi – attraverso venti canzoni leggendarie (Disco Inferno, Never can say goodbye, Celebration, We are family) accompagnate da coreografie spettacolari ed effetti speciali ad hoc realizzati appositamente per l’occasione. “Sono grata per tutto ciò che questi due anni mi hanno regalato – ha commentato Laura dal palco di Messina -. Ho messo tutta me stessa in questo tour e in questo progetto, sono stata travolta da un affetto incredibile, e da risultati che hanno dato a questi 31 anni di carriera una nuova grande spinta per chiedere a me stessa sempre di più, per condividere sempre di più con il pubblico che è rimasto al mio fianco in ogni momento, tanto da fare nostro ogni singolo traguardo”.