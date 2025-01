Catania: botti da orbi, in ospedale pure bimba di 3 anni

CATANIA – Diverse persone sono state ricoverate all’ospedale Cannizzaro di Catania a causa dello scoppio dei “botti” della notte di Capodanno: il più grave è un cinquantenne di Bronte arrivato in codice rosso al pronto soccorso per un’ustione al volto provocata dalla fiammata di un petardo; vigile e cosciente, è nel complesso in buone condizioni. Un 25enne di Catania ha riportato un trauma facciale, con ferite al naso e al viso. Anche una bambina di 3 anni ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso pediatrico per le conseguenze dello scoppio di un petardo e fortunatamente è stata dimessa senza gravi conseguenze. Nel corso della notte alcuni giovanissimi si sono rivolti al Cannizzaro anche per abuso di alcolici.