Si rompe la seggiovia, cadono nel vuoto

Almeno trenta persone sono rimaste ferite in un incidente di una seggiovia in un impianto sciistico dei Pirenei spagnoli, ad Astún, in provincia di Huesca. Due sono in condizioni molto gravi. Sembra che tutto sia nato per un problema a una delle pulegge di ritorno della seggiovia: questo ha fatto sì che il cavo perdesse tensione e che alcuni sedili cadessero, mentre altri sono rimasti appesi tra i pilastri della seggiovia. “C’è stato un effetto altalena e ho visto cadere 60 persone”, racconta al quotidiano El Pais Borja Gimenez, eurodeputato del Partido popular, che si trovava su uno dei sedili.