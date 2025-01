Ritiro finito per il Catania. Dopo 4 giorni di lavoro in Calabria, la squadra rossazzurra è pronta ad affrontare il Picerno nella trasferta in programma domenica alle 17.30 (su Telecolor, a partire dalle 17, tre ore live con Diretta Stadio: i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner). I rossazzurri cercano riscatto dopo due sconfitte di fila.

“Siamo andati in ritiro per unirci di più – ha detto Toscano nelle dichiarazioni della vigilia – e analizzare meglio la situazione che stiamo attraversando. Abbiamo lavorato per capire come uscire da questo momento. Il Picerno ha un’identità precisa, gioca tanto con il portiere e ha una costruzione dal basso accentuata. Occorreranno attenzione e determinazione. I numeri del momento dicono che realizziamo poco per ciò che creiamo e subiamo troppo per quel che concediamo. Dobbiamo diventare più cinici. Bisogna lavorare più di squadra per limitare gli errori individuali che stiamo pagando a caro prezzo”.

Il Catania ha salutato Verna e accolto il portiere Dini, che però non partirà titolare contro il Picerno. Buone notizie per Sturaro. “Stiamo recuperando Sturaro – conferma Toscano – oggi il ragazzo ha svolto l’allenamento completo con la squadra. Abbiamo portato tanti giovani in gruppo perché stiamo cambiando strategia rispetto all’inizio del campionato. Il mercato deve aiutarci a trovare giocatori con caratteristiche diverse che ci diano soluzioni diverse dal punto caratteriale, tecnico e della fame. Dini è arrivato ieri ed è disponibile, ma per vederlo all’opera aspettiamo di lavorare insieme almeno una settimana intera. In porta giocherà Farroni. I fischi dei tifosi devono spronarci”.