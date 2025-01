Gravi carenze nel bar di viale Libertà: arriva mega multa

CATANIA – In un bar di viale Libertà la polizia di Catania ha scoperto gravi violazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi dei lavori, a cominciare dall’impianto elettrico non a norma. C’erano estintori scaduti e la cassetta del primo soccorso era priva delle necessarie dotazioni. Nel locale seminterrato adibito a laboratorio sono state riscontrate significative carenze per quanto riguardo il sistema di aereazione. Il titolare è stato multato per 14 mila euro, anche per le tende installate senza autorizzazione all’esterno.