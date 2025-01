Si apre la botola, Fazio inciampa

Fabio Fazio ha rischiato una brutta caduta durante “Che tempo che fa”. Nella puntata di ieri mentre parlava con Claudio Baglioni si è aperta una botola accanto a lui: per sua fortuna il presentatore è stato reattivo e grazie anche all’aiuto di un tecnico ha evitato di cadere. La scena ovviamente ha fatto subito il giro del web. “Prima sono inciampato e per miracolo non è successo nulla – ha detto Fazio tranquillizzando i telespettatori -, ma in questi giorni sento, come dire… un minimo di… sai quando pensi che non tutti ti vogliono bene”. E Baglioni: “Qualcuno che te la tira”.