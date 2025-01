Ci prova due volte: preso lo scippatore a Catania

CATANIA – Un 42enne è stato individuato dalla polizia come responsabile di due tentate rapine a Catania. Nel primo caso una donna che camminava in centro è stata raggiunta da un uomo a bordo di una moto che ha cercato di strappare la borsa, strattonandola violentemente per la maglietta. Il pomeriggio dello stesso giorno scena uguale sempre in quella strada: un’altra donna è stata avvicinata mentre passeggiava da un uomo in scooter, ma anche in questo caso il colpo è fallito per l’opposizione, costata però lesioni provocate dalla caduta a terra. Il 42enne è stato identificato e arrestato.