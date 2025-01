Domenica tragica sull’Etna: due morti

Un diciassettenne e un sessantenne sono morti in due distinti incidenti in montagna nella Valle del Bove, sull’Etna. Gli incidenti, di cui ancora non è chiara la dinamica, sono avvenuti durante delle escursioni nella zona di Schiena dell’asino e tra il Rifugio Citelli e l’osservatorio Pizzi Deneri.

Il primo intervento di soccorso è stato eseguito alla Schiena dell’Asino per un incidente che ha coinvolto almeno tre persone, tra le quali un 17enne, Danilo Marletta, ricoverato in gravissime condizioni al Cannizzaro e deceduto in ospedale. Il ragazzo sarebbe precipitato all’improvviso mentre percorreva un sentiero scivolando dentro un crepaccio per almeno un centinaio di metri. Qualcuno lo ha sentito urlare e chiedere aiuto e ha dato l’allarme. Sul posto, impervio, è intervenuto personale dei vigili del fuoco. Recuperato, il 17enne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. E’ morto alcune ore dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione.

L’elicottero dei vigili del fuoco ha poi effettuato un secondo intervento recuperando un 60enne tra il Rifugio Citelli e l’Osservatorio Pizzi Deneri. L’uomo, privo di documenti, sarebbe scivolato battendo la testa sul ghiaccio mentre era impegnato in un’escursione insieme ad altre persone. Soccorso, è deceduto prima dell’arrivo in ospedale.

Al Cannizzaro è ricoverata anche una 16enne di Messina caduta mentre scendeva in slittino sulla neve nei pressi del Rifugio Sapienza: è entrata in codice rosso al pronto soccorso, ma non è considerata in gravi condizioni.