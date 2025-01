Alt! E al centro di Catania piovono multe

CATANIA – Centinaia di persone sono state fermate di sera in questo fine settimane dalle forze dell’ordine al centro di Catania, nelle zone della movida. In piazza Borsellino la polizia ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto e lo ha fermato: il 37enne pregiudicato originario di Vittoria nella tasca del giubbotto aveva un coltello lungo 17 cm, immediatamente sequestrato. Per lui è scattata la denuncia. Gli agenti hanno poi colto sul fatto 8 parcheggiatori abusivi, tutti pregiudicati catanesi: quattro sono stati fermati tra via Dusmet, via Colombo e piazza Borsellino, uno in prossimità di piazza Stesicoro, due in piazza Manganelli e uno in via Beato Bernardo.

I carabinieri invece hanno sospeso la patente per 15 giorni – come previsto dalle nuove norme del codice della strada – a un 56enne di Aci Castello sorpreso a utilizzare il cellulare alla guida. Un 46enne di Aci Catena circolava in macchina con patente già revocata e senza copertura assicurativa, mentre un 25enne catanese con precedenti è stato denunciato per aver violato il Daspo urbano svolgendo l’attività di parcheggiatore abusivo. Infine un 46enne di Belpasso è stato sorpreso alla guida in stato di ebrezza.