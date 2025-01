CATANIA – Ha spento 100 candeline, davanti ai suoi affetti più cari, figli, nipoti e pronipoti la signora Carmela Salerno, vedova di Giacinto Candiano, graduato della guardia di finanza. Nata nel lontano 1925 a Vittoria nel Ragusano, prima di undici figli, nonna Carmela ha girato la Sicilia in lungo e in largo assieme al marito, per seguire i suoi spostamenti di servizio: da Siracusa a Pachino, Marzamemi, Lentini, Piazza Armerina e infine a Catania, dove risiede dal 1968 nel quartiere di Cibali, per seguire i figli quando si sono iscritti all’università.

Valente e capace sarta, ha cucito con maestria, nel tempo, oltre che per sé stessa, anche per i figli e poi per i nipoti e i pronipoti. Eccellente cuoca: prelibati i suoi ravioli alla ricotta, i cannelloni al ragù e le mega torte alla crema e al cioccolato. Nel giorno del suo centesimo compleanno Carmela ha gioito con i familiari (i due figli, le nuore, i sei nipoti con i coniugi, i dieci pronipoti), la maggior parte dei quali arrivata da Milano in Sicilia per festeggiarla e alcune amiche, ricordando le tante vicende liete della sua vita e i tanti insegnamenti tramandati ai suoi discendenti.