Sbarco fantasma sulle coste siciliane

REALMONTE (AGRIGENTO) – Un barcone di legno resinato di circa 9 metri è approdato sulle coste siciliane, nella zona delle Pergole a Realmonte. Nessuna notizia circa gli eventuali migranti che erano a bordo e che, probabilmente “si saranno dispersi nelle campagne agrigentine, come spesso accade” denuncia la delegazione locale di Mareamico. L’imbarcazione si è incagliata sulla spiaggia e risulta intatta, quindi potrebbe aver portato a riva i migranti, senza incidenti in mare. Nn è la prima volta che accade, segnala ancora Mareamico visto che altri episodi simili si sono verificati anche in passato.