La droga nascosta anche dentro il forno

PALERMO – I carabinieri della stazione di San Filippo Neri hanno arrestato in due diverse attività, due palermitani già pregiudicati per spaccio di droga. Durante un pattugliamento nel quartiere Zen 2, in via Rocky Marciano, hanno arrestato un 26enne, colto in flagranza mentre spacciava. Il giovane è stato visto dai carabinieri mentre passava un involucro argenteo ad un altro uomo. Entrambi sono stati subito bloccati e la conseguente perquisizione ha permesso di rinvenire, occultate all’interno della sella del ciclomotore del 26enne, 17 dosi di cocaina, 1 di eroina, 6 di hashish e denaro, mentre l’acquirente è stato trovato con una dose di cocaina e, pertanto, è stato segnalato alla prefettura.

In una diversa circostanza, un’altra pattuglia, durante un controllo eseguito nei confronti di un 48enne ai domiciliari, ha notato – sul davanzale della finestra della cucina – 6 dosi di hashish. La conseguente perquisizione domiciliare, ha permesso di ritrovare altre 17 dosi di hashish e 4 di marijuana, nascoste all’interno del forno, in un sacchetto di plastica. Il 26enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico mentre il 48enne è stato rinchiuso in carcere.