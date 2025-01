Sant’Agata: sequestrati giocattoli e palloncini

CATANIA – Durante i controlli al centro di Catania in vista della festa di Sant’Agata la polizia ha scoperto gravi infrazioni in piazza Borsellino, dove si trovavano tre furgoni utilizzati per la vendita di giocattoli e palloncini. Gli agenti hanno riscontrato violazioni della normativa sul commercio stradale e degli obblighi della certificazione fiscale. Per garantire la sicurezza dei bambini sono stati sequestrati oltre 200 articoli. All’interno dei furgoni sono state trovate alcune bombole contenenti sostanze gassose che, senza precise indicazioni, potrebbero rappresentare un serio rischio per l’incolumità dei cittadini. Pertanto è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. In altre zone del centro, come in via Etnea, sono stati controllati altri venditori ambulanti di castagne, multati perché del tutto abusivi.