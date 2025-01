“Mercato? In attacco siamo pochi”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, in vista della partita con il Cerignola, in programma domenica alle 15.

CERIGNOLA. “Bella sfida contro una squadra che ha costruito i propri risultati negli anni rafforzando l’intelaiatura gradualmente. E’ una formazione con numeri importanti. Allenarci a Misterbianco, su un bel campo, ci sta aiutando a preparare meglio le gare”.

FRISENNA. “Intanto è un catanese, ed è la cosa più importante. E’ un ragazzo straordinario, pulito, molto motivato. Può ricoprire tanti ruoli a centrocampo, è dinamico, ci serve per rafforzare il reparto dopo l’assenza di Sturaro”.

DALMONTE. “Ha caratteristiche che in avanti ci servivano. Ama attaccare gli spazi, cerca l’uno contro uno. E’ un attaccante moderno, molto duttile, può giocare da trequartista e da seconda punta. Anche lui è arrivato con forti motivazioni dopo 6 mesi nei quali ha giocato poco”.

DI TACCHIO. “Contro il Giugliano ha offerto una grande prestazione. Per noi è un nuovo acquisto, visto che non lo abbiamo avuto per tanto tempo. Ci ha dato fisicità ed esperienza in mezzo al campo”.

MERCATO. “Vogliamo rafforzare questo gruppo, già di buon livello, sotto l’aspetto numerico e per caratteristiche. In attacco numericamente siamo pochi. Bisogna però stare dietro alle opportunità che si creano. Se si possono raggiungere certi obiettivi bene, altrimenti non si fa un’operazione tanto per farla”.

DEL FABRO. “E’ in buona condizione, deve crescere il feeling con la squadra. Per caratteristiche si realizza di più da difensore centrale, ma all’occorrenza può fare il braccetto”.

D’ANDREA. “A Pippo ho augurato il meglio quando ci siamo salutati. Anche lui era deluso dal fatto di non avere potuto dimostrare il suo valore qui”.

MONTALTO. “L’ho visto bene, a prescindere da certi giudizi. Contro il Giugliano ha lavorato tanto per la squadra e si creato le opportunità per far gol. A oggi né il calciatore né la società hanno espresso la volontà di separarsi. E’ a disposizione per Cerignola”.

FORMAZIONE. “Dalmonte e Frisenna hanno svolto due allenamenti con noi, sono a disposizione. Non ci saranno Stoppa, Farroni, Sturaro, Bethers, Di Gennaro, Luperini e Lunetta, che abbiamo preferito non rischiare forzandone il recupero”.

