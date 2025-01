La droga consegnata col paniere o lanciata dal balcone: 10 arresti

SIRACUSA – La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale di Siracusa su richiesta della Procura, nei confronti di dieci persone (cinque in carcere e cinque agli arresti domiciliari, comprese due donne) accusate, a vario titolo, di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, minaccia e porto abusivo di arma da fuoco e munizionamento. L’operazione antidroga, denominata Bianco barocco, si è sviluppata nel territorio di Noto, nel Siracusano. A quattro indagati, già detenuti per altri reati, l’ordinanza è stata notificata in carcere. A un’altra persona è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora. Il provvedimento scaturisce da un’attività di indagine avviata nel 2023 dal commissariato di Noto.

Le indagini hanno permesso di accertare la fiorente attività di spaccio degli indagati che offrivano agli assuntori un vasto assortimento di cocaina, eroina, hashish e marijuana. Servizi di osservazione e pedinamento, intercettazioni telefoniche e ambientali, immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza, hanno consentito di scoprire che gli spacciatori utilizzavano un immobile sito nel centro cittadino di Noto. La droga veniva consegnata agli assuntori direttamente dal balcone della casa calandola con un paniere o lanciandola. Le dosi venivano nascoste sotto le tegole del tetto dell’immobile in questione. Nel corso dell’indagine sono state trovate e sequestrate tre armi: una pistola Beretta calibro 9 detenuta illegalmente completa di caricatore rifornito con 7 cartucce che è risultata rubata nel 2016, una pistola a salve e una penna-pistola oltre a numerose munizioni di vario calibro. Le 10 persone arrestate si aggiungono alle altre 2 tratte in arresto dalla polizia il 21 gennaio scorso.