Salvo è stato ritrovato a Roma, sta bene

CALTAGIRONE (CATANIA) – Salvo Gallo sta bene: è stato ritrovato a Roma dove era stato intercettato tramite la targa della sua macchina, grazie alle telecamere di video sorveglianza e mediante il sistema dell’infotarga. L’attività investigativa avviata dagli agenti della squadra investigativa del commissariato di Caltagirone, coordinata dal vicequestore Alessandro D’Arrigo, è stata tempestiva e ha portato al ritrovamento del giovane di cui non si aveva più notizia dal tardo pomeriggio del giorno di Capodanno. Tanta apprensione da parte dei familiari che avevano lanciato diversi appelli sui social. Il 28enne di Caltagirone, che abita con i genitori in via Luigi Sturzo, si sarebbe dovuto presentare a lavoro ieri alle 9, in via delle Rimembranze a Mineo. Ma sul posto non è mai arrivato, destando preoccupazione anche tra i suoi colleghi di lavoro.