Il Catania ritrova i suoi tifosi. A distanza di oltre due mesi dall’ultima gara esterna con sostenitori al seguito, quella contro la Turris, i successivi scontri in Calabria con gli ultrà della Cavese al rientro da Torre del Greco e lo stop alle trasferte di Crotone, Avellino e Taranto, i rossazzurri potranno beneficiare dell’apporto dei propri sostenitori anche lontano da casa.

Sono già 750 i biglietti staccati per il big match di domenica contro la capolista Benevento (alle 15; diretta esclusiva in chiaro su Telecolor). Un numero che promette di crescere, visto che sino a sabato alle 19 sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti, la cui capienza è di 1300 posti. Secondo le stime, saranno almeno un migliaio i tifosi etnei al seguito per una partita che, in caso di risultato positivo, potrebbe aprire nuovi scenari nella stagione della squadra allenata da Toscano.