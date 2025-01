Grande successo della Lotteria Italia in Sicilia. Secondo Agipronews a poche ore dalla fine delle vendite in tutta la regione sono stati venduti 545 mila biglietti, il 56% in più rispetto all’edizione dello scorso anno, quando furono staccati 350 mila tagliandi. A livello nazionale il dato di vendita presunto è di 8,65 milioni, una percentuale in crescita del 29% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 6,7 milioni di tagliandi.