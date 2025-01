Precipita dal tetto: grave 70enne

LENTINI – Un uomo di 70 anni è in gravi condizioni dopo essere precipitato dal tetto di un magazzino a Lentini. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, stava effettuando alcuni lavori sul tetto del magazzino, quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Lentini e il nucleo del Nictas e dello Spresal, ma anche soccorritori del 118, che hanno stabilizzato il ferito e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Marco di Catania.