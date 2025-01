Gli sparano col fucile da caccia: è grave

VITTORIA (RAGUSA) – Tentato omicidio poco dopo la mezzanotte a Vittoria, nel Ragusano. Alcuni sconosciuti hanno sparato con un fucile da caccia a un trentenne. Il giovane è stato trasportato in fin di vita all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove è stato operato e ricoverato in chirurgia vascolare. È intubato e le sue condizioni sono gravissime. Indaga la polizia che sta acquisendo tutte le immagini di videosorveglianza utili alla ricostruzione dell’agguato, che potrebbe essere collocato nella sfera di una guerra di mafia.

Il ferito, secondo gli investigatori, sarebbe un esponente di spicco dei gruppi criminali vittoriesi, coinvolto, anche in anni recenti, in alcuni episodi di cronaca. Polizia e carabinieri sono al lavoro per cercare di individuare chi lo ha portato al pronto soccorso, anche grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza. Pare che l’uomo sia stato trasportato all’interno del bagagliaio di una grossa vettura. Non è escluso che chi ha sparato non volesse ucciderlo, ma solo gambizzarlo. Il colpo però potrebbe aver preso l’arteria femorale aggravando le condizioni dell’uomo.