C’è il posto di blocco: tir fa inversione ai caselli

MESSINA – Inseguimento mozzafiato preceduto da una spericolata manovra di inversione del senso di marcia all’altezza della barriera di Tremestieri, sull’autostrada A18 Messina-Catania, proprio di fronte ai caselli. Protagonista un 64enne, con patente ritirata, alla guida di un camion proveniente da Catania, che alla vista di un posto di blocco della polizia stradale ha rallentato fino a fermarsi per poi invertire il senso di marcia percorrendo, così, un tratto in senso contrario andando a sbattere contro i new jersey posti a delimitazione delle due carreggiate. Il conducente, dopo un breve inseguimento, è stato fermato e identificato all’altezza dell’area di parcheggio ‘Canale Ovest’. Il conducente è stato multato per le gravi infrazioni. Andrà incontro alla revoca della patente di guida e dovrà versare 4.170 euro di multa, oltre al fermo amministrativo di tre mesi del mezzo.